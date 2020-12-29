Adana'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, 06 BGH 517 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da hareket halindeyken yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, otomobilini park edip dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının aracın motor kısmından kaynaklandığını tespit etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika