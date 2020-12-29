Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil yandı

29.12.2020 07:05

Adana'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Adana'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 06 BGH 517 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da hareket halindeyken yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, otomobilini park edip dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının aracın motor kısmından kaynaklandığını tespit etti.

Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı

Mavi Bulvar, Otomobil, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika


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