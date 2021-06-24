Adana'da seyir halindeki otomobilin üzerine çam ağacı devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine çam ağacı devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Feke-Kozan Karayolu Horzum yaylası yakınlarında meydana geldi. Halil İbrahim Todil (39) yönetimindeki 01 NA 857 plakalı otomobil seyir halindeyken üzerine yol kenarındaki çam ağacı devrildi. Ağacın devrildiği otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Saniye Todil (61) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.