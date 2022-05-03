Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü - Son Dakika
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Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü

03.05.2022 01:45
Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

C.T'nin kullandığı 31 l 9915 plakalı otomobilin motor bölümünde, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken yangın çıktı.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardına kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü
Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü
Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü
Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü

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İtfaiye, Tarsus, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü - Son Dakika
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