Adana'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Adana'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:22 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı.
Hüseyin Alıcı, kullandığı 01 M 0632 plakalı yolcu minibüsünü, Öğretmenler Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark edince durdurdu.
Yolcuları tahliye eden Alıcı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Minibüse yayılan alevler, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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