Adana'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Adana'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı.

Hüseyin Alıcı, kullandığı 01 M 0632 plakalı yolcu minibüsünü, Öğretmenler Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark edince durdurdu.

Yolcuları tahliye eden Alıcı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Minibüse yayılan alevler, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:33 Kaynak: AA
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