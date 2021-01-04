Adana'da seyir halindeyken yanan araç söndürüldü - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Toros Mahallesi'nde Faris Çakmak yönetimindeki 01 DAF 56 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yanan araca ilk müdahale, bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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