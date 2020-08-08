Adana'da seyyar arabayı çeken at sıcak ve yorgunluktan bayıldı - Son Dakika

Adana'da seyyar arabayı çeken at sıcak ve yorgunluktan bayıldı

Adana'da seyyar araba çeken at, sıcak hava ve yorgunluk nedeniyle bayıldı.

Adana'da seyyar araba çeken at, sıcak hava ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Alınan bilgiye göre, C.Ç'nin seyyar arabasını çeken at, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda bayıldı. Su serperek atı ayıltmaya çalışan C.Ç. başarılı olamayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Hayvanın güvenli bir yere çekilmesinin ardından olay yerine çağrılan veteriner hekimi, yaklaşık bir saatlik çabanın ardından atı ayağa kaldırdı. Atın, 40 dereceyi bulan sıcak havadan etkilendiği ve yorgun düştüğü için bayıldığı öğrenildi. C.Ç. ve ailesinin, ata müdahale edildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:01

Kaynak: AA

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