Son Dakika Haberleri: Adana'da seyyar satıcılara operasyon
Son Dakika Güncel Adana'da seyyar satıcılara operasyon

Adana'da seyyar satıcılara operasyon

1 saat önce

Adana'da seyyar satıcılara yönelik operasyon yapıldı.

Adana'da seyyar satıcılara operasyon, System.String[]

Adana'da seyyar satıcılara yönelik operasyon yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi tarafından Kocavezir metro köprüsü altı ve civarındaki seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tarık Öncel idaresinde 8 ekipte 32 zabıtanın görev aldığı müdahalede, seyyar satıcılar ikaz edilerek tezgahların kaldırılması sağlandı.

Yetkililer, bölgede denetimlerin devam edeceğini belirttiler.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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