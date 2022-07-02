Sıcak hava bunalttı - Son Dakika
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Sıcak hava bunalttı

02.07.2022 15:14

37 dereceyi gösteren termometreden detay Sıcaklardan bunalan vatandaşların ağaçların gölgesinde sohbet etmesi Bir vatandaşın bankta uyuması Parka gelenlerden İbrahim İçöz ile röportaj Mehmet Öztutar ile röportaj Parktaki kuşları besleyen aile Bazı gençlerin sulama kanalına girmesi Adana'da...

37 dereceyi gösteren termometreden detay

Sıcaklardan bunalan vatandaşların ağaçların gölgesinde sohbet etmesi

Bir vatandaşın bankta uyuması

Parka gelenlerden İbrahim İçöz ile röportaj

Mehmet Öztutar ile röportaj

Parktaki kuşları besleyen aile

Bazı gençlerin sulama kanalına girmesi Adana'da sıcak hava bunalttı

ADANA - Etkili olan sıcak havadan bunalanlar sulama kanallarına girdi, park ve bahçelerde gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu, bazı termometrelerin de 37 dereceyi gösterdiği kentte, çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

Yasağa rağmen bazı çocuklar ve gençler, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Parka gelenlerden İbrahim İçöz, AA muhabirine, sıcakların etkisini artırdığını belirterek, "Evimizde oturuyoruz veya parklarda dinleniyoruz. Bunun dışında yaptığımız bir şey yok. Çukurova'nın sıcağına biz alışkınız. Bizim 3 ayımız sıcak. Bu 3 ay biraz sıkıntı yaşarız daha sonra rahatız. Bu ayları da gölgede geçiriyoruz. Yaylaya veya denize gidemiyoruz. ya parkta ya evdeyiz." diye konuştu.

Mehmet Öztutar da kentte sıcaklığın daha da artacağını ifade ederek, "Sıcaklık rahatsız ediyor. Park gibi açık alanlar biraz daha sıcağı hafifletiyor." dedi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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