Adana'da Sıcak Hava Dalgası: Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
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Adana'da Sıcak Hava Dalgası: Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi

14.07.2023 19:40

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Adana'yı daha da kavurdu. Şehirde termometreler 47 dereceyi gösterirken, Seyhan Belediyesi vatandaşlara güneşe ateş etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Hissedilen sıcaklık ise nemle birlikte 50 dereceyi geçti. Bazı kişiler parklardaki ağaçların gölgesine sığınırken, bazı çocuklar ise ölüm tehlikesini göze alarak sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

Türkiye'yi esir alan sıcak hava dalgası, zaten sıcak olan Adanayı iyice kavurdu. Şehirde termometreler 47 dereceyi gösterdi.

"LÜTFEN GÜNEŞE ATEŞ ETMEYİNİZ"

Geçmiş yıllarda "güneşe ateş edilen şehir" diye hafızalara kazınan Adana'da Seyhan Belediyesi'nin vatandaşlara yaptığı uyarı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokaklarda araçla gezen belediye ekipleri vatandaşlara megafonla, "Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarından dolayı zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz." uyarısında bulundu.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECEYİ GEÇTİ

Öte yandan Adana'da hissedilen sıcaklık nemle birlikte 50 dereceyi geçti. Bunun üzerine birçok kişi, çareyi parklardaki ağaçların gölgesine sığınmakta buldu.

ÖLÜMÜ GÖZE ALIP SULAMA KANALLARINA GİRDİLER

Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise ölüm tehlikesini hiçe sayıp sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ise kentte sıcakların hafta sonu etkisini artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

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Seyhan Belediyesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sıcak Hava Dalgası: Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Sıcak Hava Dalgası: Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
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