Adana'da Sıcak Hava Dalgası: Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi

Türkiye'yi esir alan sıcak hava dalgası, zaten sıcak olan Adanayı iyice kavurdu. Şehirde termometreler 47 dereceyi gösterdi.
Geçmiş yıllarda "güneşe ateş edilen şehir" diye hafızalara kazınan Adana'da Seyhan Belediyesi'nin vatandaşlara yaptığı uyarı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokaklarda araçla gezen belediye ekipleri vatandaşlara megafonla, "Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarından dolayı zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz." uyarısında bulundu.
Öte yandan Adana'da hissedilen sıcaklık nemle birlikte 50 dereceyi geçti. Bunun üzerine birçok kişi, çareyi parklardaki ağaçların gölgesine sığınmakta buldu.
Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise ölüm tehlikesini hiçe sayıp sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ise kentte sıcakların hafta sonu etkisini artıracağı konusunda uyarıda bulundu.
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