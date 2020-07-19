Adana'da sıcakları unutturan kanyon yürüyüşü - Son Dakika

Adana'da sıcakları unutturan kanyon yürüyüşü

ADANA'da doğaseverler, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

ADANA'da doğaseverler, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

10 kilometrelik patika, orman ve kanyon içi yürüyüşüne katılan doğaseverler adrenalin dolu bir gün yaşadı. Aralarında doktorların da bulunduğu doğa tutkunları, Adana'nın sıcaklarını unutturan bir havada yürümenin ve kanyon içerisindeki doğal havuzların serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Katılımcılar ıslak elbiseleriyle derin sulardaki geçişleri ip emniyeti yardımıyla yaparken hem adrenalin yaşadı hem de orman dokusu ve yer yer 1 metreye kadar daralan kanyon görüntüsüne hayran kaldı.

Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
YAZIN KANYONLAR TERCİH EDİLİYOR

Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Yöre halkı dışında pek bilinmeyen bölgede yaz sıcaklarında kaçıp serinlemek ve doğada vakit geçirmek için kanyonlar oldukça talep görmektedir. Keşfetmek ve doğada serinlemek doğa yürüyüşü sevenlerin vazgeçilmezi oldu. Sıcakların artmasıyla birlikte yöremizin çok güzel kanyonlarında, dere içi sulu parkurlar ile şelalelerde doğa yürüyüşleri düzenleyerek sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.


Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da sıcakları unutturan kanyon yürüyüşü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:39 Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
15:08
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
11:48
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
11:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 15:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sıcakları unutturan kanyon yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]