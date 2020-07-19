Adana'da sıcakları unutturan kanyon yürüyüşü - Son Dakika

ADANA'da doğaseverler, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

10 kilometrelik patika, orman ve kanyon içi yürüyüşüne katılan doğaseverler adrenalin dolu bir gün yaşadı. Aralarında doktorların da bulunduğu doğa tutkunları, Adana'nın sıcaklarını unutturan bir havada yürümenin ve kanyon içerisindeki doğal havuzların serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Katılımcılar ıslak elbiseleriyle derin sulardaki geçişleri ip emniyeti yardımıyla yaparken hem adrenalin yaşadı hem de orman dokusu ve yer yer 1 metreye kadar daralan kanyon görüntüsüne hayran kaldı.

YAZIN KANYONLAR TERCİH EDİLİYOR

Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Yöre halkı dışında pek bilinmeyen bölgede yaz sıcaklarında kaçıp serinlemek ve doğada vakit geçirmek için kanyonlar oldukça talep görmektedir. Keşfetmek ve doğada serinlemek doğa yürüyüşü sevenlerin vazgeçilmezi oldu. Sıcakların artmasıyla birlikte yöremizin çok güzel kanyonlarında, dere içi sulu parkurlar ile şelalelerde doğa yürüyüşleri düzenleyerek sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.