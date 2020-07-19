Adana'da sıcakları unutturan kanyon yürüyüşü - Son Dakika

ADANA'da doğaseverler, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.
10 kilometrelik patika, orman ve kanyon içi yürüyüşüne katılan doğaseverler adrenalin dolu bir gün yaşadı. Aralarında doktorların da bulunduğu doğa tutkunları, Adana'nın sıcaklarını unutturan bir havada yürümenin ve kanyon içerisindeki doğal havuzların serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Katılımcılar ıslak elbiseleriyle derin sulardaki geçişleri ip emniyeti yardımıyla yaparken hem adrenalin yaşadı hem de orman dokusu ve yer yer 1 metreye kadar daralan kanyon görüntüsüne hayran kaldı.