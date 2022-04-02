Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu - Son Dakika
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Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu

02.04.2022 15:13

Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü.

Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.

Adana'da son 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün zirveye ulaştı. Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti.

Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi. Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.

Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, "10 gün önce mont giyiyorduk ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık" diye konuştu.

Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, "Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor" dedi.

Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu
Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu
Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu

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Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı, parklar doldu - Son Dakika


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