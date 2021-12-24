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ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU - Son Dakika

ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU

24.12.2021 17:11

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesi kar yağışının ardından soğuk havaya teslim oldu.

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesi kar yağışının ardından soğuk havaya teslim oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığının eksi 13,4 derece olarak ölçüldüğü ilçede, göl ve akarsular dondu, evlerin saçaklarında sarkıtlar oluştu.

Tufanbeyli ilçesinde 5 gün önce başlayan, 3 gün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe beyaza büründü, mahalle yolları kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yollar açılırken, ilçe bu kez de soğuk havaya teslim oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 13,4 olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle bazı akarsular dondu. Evlerin saçaklarında sarkıtlar oluştu. Bazı vatandaşlar, sabah kalktıklarında araçlarını çalıştıramadı.

Gün içerisinde derecelerin eksi 4'ü gösterdiği ilçede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU
ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU
ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU
ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU
ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU
ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU
ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU
ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU
ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU

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Tufanbeyli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA SICAKLIK EKSİ 13,4 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ; GÖL VE AKARSULAR DONDU - Son Dakika
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