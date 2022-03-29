Adana'da şiddet gören kadın için koruma tedbiri - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde önceden birlikte yaşadığı Suriyeli kadını darbettiği öne sürülen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Ceylan D. (30), komşuları tarafından evinde yaralı halde bulunduktan sonra ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve darp izi bulunan kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ceylan D, emniyetteki ifadesinde, daha önce birlikte yaşadığı M.S'nin (28) kendisini darbettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Bunun üzerine şüpheli M.S, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı M.S. hakkında uzaklaştırma kararı veren mahkeme, Ceylan D. için de koruma tedbiri aldı.

Ceylan D, gazetecilere, Suriye'den 2011'de Türkiye'ye birlikte geldiği kişinin kendisini ve iki çocuğunu bırakarak Almanya'ya gittiğini anlattı.

Çocuklarının devlet korumasına alındığını, M.S. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladıktan sonra iki çocuğunu da yanına aldığını belirten Ceylan D, M.S'nin, babası S.S. ve ağabeyi İ.S. ile 5 ay önce de kendisini darbettiğini öne sürdü. Bu tarihten itibaren M.S. ile ayrı yaşadığını ancak zanlının tehditlerinin ve şiddetinin hiçbir zaman son bulmadığını savunan Ceylan D, "Şu an can güvenliğim yok, çocuklarım için yaşamak istiyorum." dedi.