Son Dakika Haberleri: Adana'da Şiddetli Rüzgar

Adana'da Şiddetli Rüzgar

52 dakika önce

Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen aydınlatma direkleri ve ağaçlar, araçlara zarar verdi.

Adana'da Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen aydınlatma direkleri ve ağaçlar, araçlara zarar verdi.

Kentte etkili olan rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Çukurova ilçesindeki farklı noktalardaki bazı ağaçlar ve aydınlatma direkleri, seyir ve park halindeki otomobillerin üstüne devrildi, araçlarda hasar oluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yollardaki direkleri ve ağaçları kaldırdı.

Otomobili zarar gören sürücülerden Kamil Uzun, gazetecilere, trafik ışıklarında beklerken aracının üstüne aydınlatma direğinin devrildiğini, büyük korku yaşadığını söyledi.

Kadir Sazak da otomobilini park ederken gürültü duyduğunu, bir yere çarptığını zannettiğini belirterek "Otomobilimden çıktım. Baktım aracın üzerine ağaç devrilmiş." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:57 Kaynak: AA

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