Şiddetli rüzgar nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya oturdu

Adana'nın Karataş ilçesinde limanda bağlı bir balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu.

Adana'nın Karataş ilçesinde limanda bağlı bir balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu. İlçede dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Limanda bağlı bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları rüzgar nedeniyle koptu. Bir balıkçı teknesi de bağlı bulunduğu halatlarının kopması nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu. İlçede şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şiddetli rüzgar nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya oturdu - Son Dakika

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