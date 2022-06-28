Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

28.06.2022 19:02
Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle bazı seralar zarar gördü, bazı depo ve ambarların çatısı uçtu.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Öztürk, "Hortumlar belirli noktalardan geçmiş. Bazı seraların plastik örtülerine, bazılarının ise demir aksamlarına zarar vermiş." dedi.

Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
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