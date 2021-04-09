ADANA'DA ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE OLUŞAN HORTUM 2 EVE ZARAR VERDİ - Son Dakika

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ADANA'nın Kozan ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan hortum, bir evin çatısındaki çardağı havalandırdı. Büyük bir gürültüyle çardak, güneş enerjisi panelleri üzerine devrilirken, depolardan biri diğer evin çatısından merdiven boşluğuna düştü. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

İlçede saat 15.00 sularında şiddetli rüzgarın etkisiyle Bağlar Mahallesi Sezgin sokakta bulunan Ertan ve Ergün Yıldız kardeşlere ait iki ev zarar gördü. İddia göre sokakta şiddetli rüzgarla birlikte hortum oluştu. Büyük korkuya neden olan olayda Ertan Yıldız'ın evinin çatısında bulunan çardak havalanarak güneş enerjisinin panellerinin üzerine devrildi. Panellerin camı parçalanırken, güneş enerjisinin deposu ise yanındaki evin çinko çatısını delerek merdiven boşluğundan aşağı düştü. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle evin önünde hortum meydana geldiğini söyleyen Ertan Yıldız, "Önce elektrik kabloları dolanıp evimin üzerindeki çardağı havalandırdı. Çardak ters bir şekilde güneş enerjisinin üzerine devrildi. Güneş enerjilerinin deposu ise yan taraftaki evin merdiven boşluğundan aşağı düştü. Büyük bir korku yaşadık. Çıkan gürültü tüm mahalleden duyuldu. Çok şükür canımızda birşey yok" dedi.