Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı - Son Dakika
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Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı

09.06.2022 22:39

Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı Adana'nın Kozan, Feke ilçelerinde meydana gelen şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana neden oldu.

Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı

ADANA - Adana'nın Kozan, Feke ilçelerinde meydana gelen şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana neden oldu. Kozan'da bir araç Kilgen çayının taşması nedeni ile dere yatağında 300 metre sürüklendi. Jandarma ekipleri fenerle yaptıkları aramada aracı mahalleli ile birlikte buldu.

Kozan ve Feke ilçelerinde bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili oldu. Feke ilçesinde bir çok mahallede etkili olan sağanak nedeni ile Belediye ekipleri, AFAD ile koordineli olarak çalışma başlattı. Feke ilçesinde Mansurlu, İndere'si, Çandırlar,Oruçlu ve ormancık mahallelerinde yaşanan su taşkını ve heyelan nedeni ile kapanan yollar vatandaşların cep telefonları ile görüntülendi.

Kozan ilçesinde Deliçay'ın şiddetlenmesi ile bazı mahallerde su taşkını yaşandı. Turgutlu mahallesinde Cuma Akıllı'ya ait 01 R 4680 plakalı park halinde bulunan araç Kilgen çayının taşması ile sulara kapılarak dere yatağında 250 metre sürüklendi. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri yağışın durmasının ardından aracı arama çalışması başlatırken Jandarma ve polis ekipleri bölgede desteğe gitti. Araç Mahalle sakinlerinin ve güvenlik güçlerinin arama çalışması sonucu dere yatağında bulundu. Şiddetli sağanak nedeni ve bazı bölgelerde yaşanan dolu yağışı nedeni ile tarım arazilerinde maddi hasar oluştu. Belediye ekipleri yol temizlik çalışmalarının sabah devam edeceğini belirtti.

Aracı suya kapılan Cuma Akıllı sel'in bir anda yaşandığını kaydederek aracın park halinde iken sulara kapıldığını, arama çalışması ile aracı bulduklarını ifade etti.

Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı
Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı
Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı
Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı
Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı
Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı
Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı - Son Dakika
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