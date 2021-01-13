Şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Adananın Kozan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir bina için kazılmış temel çukurundaki istinat duvarı çöktü.

İlçede etkili yağış nedeniyle merkezdeki Çanaklı Mahallesi Sardunya Sokak'ta, yapılacak bir apartman için kazılmış temel çukurunda örülen yaklaşık 5 metre yüksekliğinde 15 metre uzunluğundaki istinat duvarı yıkıldı.

Çökme nedeniyle çukurun yanındaki elektrik direği ve bina için ayrılan trafo da temel çukuruna devrildi. Olay yerine gelen görevliler, özelikle çukurun yaklaşık 5 metre yanındaki bir başka apartmandan kimsenin çukura düşmemesi için güvenlik şeridi çekti.

Yandaki apartman yöneticisi Halil Sel, gazetecilere, büyük bir gürültü duyduklarını belirtti. Sel, "Baktık ki isnat duvarı çökmüş. Yapılacak binanın yetkilileri, müteahhidi ile görüştük. " dedi.

Yapılacak apartmanın yetkilisi Kemal Yılmaz da yağmurdan dolayı bu olayın yaşandığını belirterek, "En kısa zamanda bu mağduriyet giderilecek." dedi.

Öte yandan ilçe merkezinde yağış nedeniyle daha önce doğal gaz için kazılan üstü toprakla doldurulan çukurda kısmi çökme yaşandı. Oluşan çukura Önder Erol yönetimindeki 01 D 1672 plakalı otomobilin düşmesi sonucu aracın bir tekerleği patladı, araçta hasar oluştu.

Erol, konuyla ilgili şikayetçi olacağını söyledi.