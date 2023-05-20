Adana, şiddetli yağışın ardından sele teslim oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da öğle saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçesinde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Baraj yolu çevresinde ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

YAĞIŞ, KAZAYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Ayrıca sağanak yağış nedeniyle merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde asfalt çökmesi sonucu bir araç da çöken yola düştü. Kazada kimse yaralanmazken araç, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini azaltırken yağışların 2 gün daha sürmesi bekleniyor.