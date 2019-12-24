Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle okullar tatil edildi

5 saat önce

Adana'da şiddetli yağışlar nedeniyle merkez ilçelerde okular 1 gün süreyle tatil edildi.

Adana'da şiddetli yağışlar nedeniyle merkez ilçelerde okular 1 gün süreyle tatil edildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçemizde eğitim-öğretime 24 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de bugün izinli sayılacağı bildirildi.

(İHA)

Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle okullar tatil edildi

Çukurova, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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