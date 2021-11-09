ADANA'DA 'ŞİFA YOLCULUĞU' SERGİSİ KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

ADANA'da 'Çukurova Uygarlıklarının İzinde Şifa Yolculuğu' sergisi açıldı.,

Merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleşen serginin açılışına Adana Valisi Süleyman Elban, sanat camiası, müze yetkilileri ve ziyaretçiler katıldı. Açılış öncesinde sergi hakkında bilgi veren Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Adana Müze Müdürü Nalan Yastı, sergide şifacılık ve tıp amaçlı yapılmış tarihi eserlerle birlikte konuyla ilgili görsellerin sunulduğunu söyledi. Yastı ayrıca serginin açılmasına katkı sunan Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı görevlisi Dr.Öğr.Üy. Özgür Kıran'a teşekkür etti.

'ÇUKUROVA, TIP TARİHİNE DAMGASINI VURDU'

Açılış konuşmasını yapan Vali Süleyman Elban ise Çukurova'nın tanınmış, tıp tarihine damga vurmuş birçok hekime ev sahipliği yaptığını belirterek 'Tarihte olduğu gibi bugün de şifalı bitkilerimizin insanlığa ve kent ekonomimize katkı sunmasını istiyoruz. Bu sergide tarihten bu yana gelen endemik tür çeşitliliğimizin vurgulanması ve farkındalık açısından büyük önem taşımaktadır' dedi.

Konuşmanın ardından sergi kurdele kesimiyle açıldı ve Vali Elban ve katılımcılar sergide eserleri inceledi.