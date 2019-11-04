Son Dakika Haberleri: Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

7 saat önce

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.

Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı, System.String[]

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı sigara bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, alüminyum folyoyla kaplı 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Ekipler, depodaki şüpheliler C.F, Y K, C.C, A.G, V.S. ve Ö.F.S'yi gözaltına aldı.

Kaçak yollardan ülkeye sokulan sigaraların X-ray cihazlarında fark edilmemesi için alüminyum folyo ile kaplandığı belirlendi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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