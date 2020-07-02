Adana'da silah imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Adreste, namlusu değiştirilmiş 4 kuru sıkı tabanca, av tüfeği, 102 mermi, 15 namlu açmada kullanılan kılavuz uç, 6 spiral uç, mengene, temizleme spreyi ve 3 icra yayı ve mili ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adana 'da, silah imalathanesine dönüştürdükleri evde kuru sıkı tabancaları, namlusunu değiştirip piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

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