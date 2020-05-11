Adana?da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Adana'da, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız 17 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polisin yaptığı aramalarda 17 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 25 adet dolu kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.