Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmasıyla adresini belirlediği 4 silah kaçakçılığı şüphelisini yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde 6 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 200 mermi ve 2 kesici alet ele geçirildi.
İkametinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.
- Kaynak: AA
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