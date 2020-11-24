Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

İkametinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde 6 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 200 mermi ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmasıyla adresini belirlediği 4 silah kaçakçılığı şüphelisini yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

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