Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 5 tabanca, 100 mermi, 35 test fişeği, 7 boş şarjör, 25 silah icra yayı ve 8 boş şarjör ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen malzemelerle ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.