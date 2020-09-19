Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 5 tabanca, 100 mermi, 35 test fişeği, 7 boş şarjör, 25 silah icra yayı ve 8 boş şarjör ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen malzemelerle ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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