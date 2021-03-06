Adana'da silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 4 tutuklama - Son Dakika

Adana, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan soruşturmada; Adana il merkezi, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde silah kaçakçılığı ile kendilerini kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan polis, icra müdürü ve icra memuru olarak tanıtarak, vatandaşların üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerindeki haczi kaldırma yalanı ile para alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden M.U. ve A. Z. adli kontrolle serbest bırakılırken D.N., F.G., T.K. ve S.S. isimli 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör, 231 adet tabanca mermisi, 69 adet av tüfeği fişeği, 1 adet oluklu bıçak, 7 adet cep telefonu ve 5 adet fünye ele geçirilmişti Jandarma ekipleri şüphelilerle birlikte silahları delil torbaları ile adliyeye getirdi. şüphelilerin yakınlarından bir şüphelinin annesi "Seni ben böyle mi görecektim" diyerek adliye önünde sinir krizi geçirdi. - ADANA