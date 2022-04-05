Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2)

05.04.2022 11:47

Son dakika haberlerine göre Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı.

Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye Aten (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle açılan ateş sesi duydu.

Bunun üzerine başını pencereden uzatan Aten, gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Aten, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, kadının seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Camdan bakar bakmaz 'Vuruldum' diye bağırdı"

Yaralı kadının eşi Sait Aten, gazetecilere, gece aralıklarla silah sesleri duyduklarını söyledi.

Eşi Hayriye Aten'in pencereyi açarak dışarı baktığını belirten Aten, "Camdan bakar bakmaz 'Vuruldum.' diye bağırdı. 'Evin içinde nasıl vuruldun?' dedim. Evin içinde eğildi, bir baktık her taraf kan içinde. Ondan sonra 112'yi aradım. Kan çok olunca çocuğum arabayla hastaneye götürdü. Şu an çok ağrısı olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Aten, suçluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2)
Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2)
Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2)
Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2)
Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2)
Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2)
Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu (2) - Son Dakika


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