Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşayan Doğan V'nin, evine gelen F.C. tarafından tabancayla başından vuruldu.
Ağır yaralanan Doğan V, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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