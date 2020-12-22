Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan Doğan V, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşayan Doğan V'nin, evine gelen F.C. tarafından tabancayla başından vuruldu.

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