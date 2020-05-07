Adana'da silahla çevreye rastgele ateş açan kişiyi polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Adana'da evinin penceresinden tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açan kişiyi polis etkisiz hale getirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi 3544 Sokak'ta bir kişinin müstakil evin ikinci katındaki pencereden tüfek ve tabancayla rastgele ateş açması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine aralarında özel harekat ekibinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Yolu yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, psikolojik sorunları bulunduğu ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen İbrahim C'yi silahlarını bırakması için ikna etmeye çalıştı.

Ucunda kırmızı bez bağlı sopayı pencereden sallayan İbrahim C, tabanca ve tüfeği polislere gösterdi.

Komşularının yardımıyla evinden çıkmayı başaran Ayşe C, eşinin oruç tuttuğu için ilaçlarını kullanamadığını belirterek, "İlaçlarını kullandığı zamanlarda böyle davranışları olmuyordu." dedi.

Eve gizlice giren polis, İbrahim C'yi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçlerince evdeki silahlara el konuldu.