Adana'da silahla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da silahla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı

04.03.2022 07:22
Adana'da silahla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, silahla ateş açılması sonucu yaralanan iki kişinin Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği ihbarı üzerine, polis çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada M.U. ile H.G'nin tabancayla ateş açılması sonucu merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde yaralandığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 8 boş kovan bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Araştırma, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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