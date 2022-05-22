Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

22.05.2022 04:22
Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Kadir K'nin pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığını, özel bir araçla hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Ekipler, caddede yaptığı araştırmada olayda kullanılan pompalı tüfeğe ait olduğu değerlendirilen boş fişekler buldu.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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