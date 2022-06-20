Adana'da silahla vurularak ölen gencin arkadaşı müebbet istemiyle hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da silahla vurularak ölen gencin arkadaşı müebbet istemiyle hakim karşısında

20.06.2022 12:07
Adana'da silahla vurularak ölen gencin arkadaşı müebbet istemiyle hakim karşısında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tabancasının kazara ateş almasıyla vurulduğu ileri sürülen gencin, olay sırasında yanında bulunan arkadaşının "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tabancasının kazara ateş almasıyla vurulduğu ileri sürülen gencin, olay sırasında yanında bulunan arkadaşının "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Ç. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İbrahim Halil Ç, olay günü maktul Enver Yaş ile birlikte bahçede oturduklarını belirterek, "Enver Yaş daha önceden satın almış olduğu silah ile iki el havaya ateş etti. Sonra silah tutukluluk yaptı. Silahı tamir etmek için bana uzattı. Sonrasında silah aniden ateş aldı ve Enver Yaş olduğu yere yığıldı. Bizim aramızda hiçbir husumet bulunmuyordu. Kimseyi kasten öldürmedim. Silah kendi kendine ateş aldı. Ben tetiğe basıp basmadığımı bile hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tanık olarak beyanı alınan V.Ö. maktul Enver Yaş'ın komşusu olduğunu anlatarak, "Olay günü ben evdeydim. 4 el silah sesi duydum. Sonra bağırma sesleri geldi. Enver Yaş'ın nasıl vurulduğunu görmedim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetiyle bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık İbrahim Halil Ç'nin tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl 27 Aralık'ta, Koza Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ruhsatsız tabancasının kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen Enver Yaş'ın (23) hayatını kaybettiği sırada yanında bulunan arkadaşı İbrahim Halil Ç. (33), nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık İbrahim Halil Ç. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Eski gelinini öldüren zanlı tutuklandı Eski gelinini öldüren zanlı tutuklandı Kayıp oğlunu defneden annenin feryatları yürekleri dağladı Kayıp oğlunu defneden annenin feryatları yürekleri dağladı Son dakika haber! Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2) Son dakika haber! Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2)
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahla vurularak ölen gencin arkadaşı müebbet istemiyle hakim karşısında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:15:56. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da silahla vurularak ölen gencin arkadaşı müebbet istemiyle hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement