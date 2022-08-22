Adana'da bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Adana'da bir kişi silahla yaralandı

22.08.2022 05:44
Adana'da bir kişi silahla yaralandı

Adana'da silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Recai B'nin kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheliyle yaşadığı tartışma sonucu tabancayla vurulduğunu, ardından özel bir araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirledi.

Olayın meydana geldiği çıkmaz sokakta boş kovan araması yapan ekipler, şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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