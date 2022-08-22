Ekipler, Recai B'nin kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheliyle yaşadığı tartışma sonucu tabancayla vurulduğunu, ardından özel bir araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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