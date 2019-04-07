Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Aile Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da Silahlı Aile Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderini yaraladı.

Adana'da Silahlı Aile Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı Sümer Mahallesi'ndeki babaevine giderek eşi ve eşinin ailesiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö. ile kaynı Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan 4 kişi, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayla Ö. ve Reyhan İrketi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden Bahri İrketi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı haber alarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçan zanlı Mehmet Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:27 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 00:32:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Aile Kavgası: 2 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]