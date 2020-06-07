Adana'da silahlı 'başak' kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

Adana'da silahlı 'başak' kavgası: 4 yaralı

ADANA'da, hasadın ardından kalan patates başaklarını toplamak için tarlaya gelen iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

ADANA'da, hasadın ardından kalan patates başaklarını toplamak için tarlaya gelen iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedepınarı Mahallesi'ndeki patates tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, hasadın tamamlanmasının ardından kalan başakları toplamak için tarlaya gelen başakçı iki grup arasında tartışma başladı. Tarlaya sonradan gelen başakçı, diğer grubun topladığı patates çuvallarını almak isteyince tartışma, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine diğer başakçıların tarladan çıkmasını isteyen kişi, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkararak, karşı grubun üzerine ateş açtı. İsmi açıklanmayan 1'i kadın 4 kişi, açılan ateşte vurularak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, tarla kenarında bulunan aracına binerek, olay yerinden kaçtı. Tarladakilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Tarladakilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bacaklarından vurulan yaralılar, tedaviye alındı. Polis ekipleri ise şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan silahlı kavganın yaşandığı tarladaki diğer başakçıların çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti