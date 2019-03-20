Adana'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
53 dakika önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Atakent Mahallesi Yaşar Doğu
Caddesi'nde aralarında husumet bulunan S.A. ile S.B. arasında kavga çıktı.
Bu sırada olay yerinde bulunan B.Ö. de kavgayı ayırmak isteyen F.A. tarafından bıçaklandı.
Yaralanan B.Ö. 112 Acil Servis
ekiplerince Yüreğir Başkent Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri S.A.ve F.A'yı gözaltına aldı.
Olay yerindeki pompalı tüfeğe ekiplerce el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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