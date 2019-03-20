Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

53 dakika önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan S.A. ile S.B. arasında kavga çıktı.

Bu sırada olay yerinde bulunan B.Ö. de kavgayı ayırmak isteyen F.A. tarafından bıçaklandı.

Yaralanan B.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri S.A.ve F.A'yı gözaltına aldı.

Olay yerindeki pompalı tüfeğe ekiplerce el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:48 Kaynak: AA

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