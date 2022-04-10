Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı

10.04.2022 15:59
Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Hacı Bektaşi Veli Bulvarı'nda arkadaş olduğu öğrenilen Buse H.D. ile Serhat B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buse H.D. bıçakla Serhat B'yi, Serhat B'de tabancayla ateş ederek Buse H.D'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Serhat B'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve 2 boş kovan buldu.

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TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Çukurova, Polis, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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