Son Dakika Haberleri: Adana'da silahlı kavga: 1 ölü
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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü

40 dakika önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kiremithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi'nde, Sebahattin N. ile Abdülkadir S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda başından yaralanan Sebahattin N, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Abdülkadir S'yi yakaladı.

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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