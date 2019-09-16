Adana'da silahlı kavga: 1 ölü
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kiremithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi'nde, Sebahattin N. ile Abdülkadir S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda başından yaralanan Sebahattin N, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Abdülkadir S'yi yakaladı.
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