Son dakika haberleri... Eşi yanında vurularak ölen kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Eşi yanında vurularak ölen kadın, sinir krizi geçirdi

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü

ADANA - Adana'da bir kişi motosikletiyle husumetlisinin kullandığı otomobilin önünü kesip pompalı tüfekle vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken ölen kişinin eşiyse sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan İlçesi Mestanzade Mahallesi 21026 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Arıkonak içinde eşi ve babasının da olduğu otomobili kullanırken aralarında daha önce anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen motosikletteki iki kişi tarafından önü kesildi. Araçtan inen Arıkonak ile motosikletteki Furkan S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan S., yanında bulunan pompalı tüfeğiyle ateş etti. Başından yaralanan Arıkonak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin mahalleyi abluka almasının ardından olayı gerçekleştiren Furkan S., olay yerine yakın metruk bir binada 3 pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Öte yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen eşi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Erhan Arıkonak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.