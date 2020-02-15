Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

28 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti.

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Akşemsettin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasındaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada Murat Ç. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Neriman Çelebi/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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