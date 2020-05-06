Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye 01 CKY 10 plakalı otomobille gelen silahlı bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Pompalı tüfek ve sopaların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yaralılardan biri ile polis arasında tartışma yaşandı. Yüzünden yaralanan vatandaş, olayı görüntüleyen basın mensuplarına da küfür edip tepki gösterdi. Tüfek saçmasıyla ayağından yaralanan başka bir vatandaşın ise gruplardan bağımsız, çevrede olayı izlerken yaralandığı öğrenildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mahalleye geldiği otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve sopa ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Remzi T. (30), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Remzi T.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.