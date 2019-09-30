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Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Türkeli Mahallesi Hastane Kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen olayda Osman M. ile iddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs yanında bulundurduğu tabanca ile Osman M.'yi bacağından silahla yaraladı.

Bacağından yaralanan Osman M. olay yerinde bulunanlar tarafından 01 RE 555 plakalı otomobil ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğiine getirildi. Yaralı şahıs burada doktorların ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından otomobil çekici marifeti ile incelenmek üzere kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Türkeli, Kozan, Adana, kavga, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:28 Kaynak: İHA
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