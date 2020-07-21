Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da bir kişi dayısı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Adana'da bir kişi dayısı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Nurican K. (21) ile dayısı A.Y arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada A.Y yeğeni Nurican K'yi tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralı, yakınları tarafından araçla önce özel bir hastaneye ardından da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada 4 boş kovan buldu.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yeşilyuva, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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