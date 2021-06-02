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Adana'da silahlı kavga 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da silahlı kavga 1 yaralı

02.06.2021 09:22

ADANA'da yolda karşılaşıp, tartıştığı bir kişi tarafından tabanca ile 3 yerinden vurulan Abdurrahman Filik (22), ağır yaralandı.

ADANA'da yolda karşılaşıp, tartıştığı bir kişi tarafından tabanca ile 3 yerinden vurulan Abdurrahman Filik (22), ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Yanındaki 3 arkadaşı ile otomobille gezintiye çıkan Abdurrahman Filik, bulvarda ilerlediği sırada tanıdığı Osman isimli kişi ile karşılaştı. Otomobilden inip, Osman isimli kişinin yanına giden Filik, bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Osman isimli şüpheli tarafından tabancayla vurulan Filik; kasık, bacak ve kolundan yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay sonrası kendisine ait motosikletle olay yerinden kaçtı. Filik'in arkadaşlarının ihbarı üzere, bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Filik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Filik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, soyadı öğrenilemeyen Osman isimli şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Adana'da silahlı kavga 1 yaralı
Adana'da silahlı kavga 1 yaralı
Adana'da silahlı kavga 1 yaralı
Adana'da silahlı kavga 1 yaralı

Orhangazi, Sarıçam, Kozan, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı kavga 1 yaralı - Son Dakika


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