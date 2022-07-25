Adana'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Adana'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Son Güncelleme: 25.07.2022 08:25

Adana'da gece sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Adana'da gece sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobillerle bir sokağa gelen iki grup, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına dönerken, olayda, Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı. Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Sergen Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken, silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu. Delil toplama çalışmasının ardından olay yerindeki ve hastanedeki cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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