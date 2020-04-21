Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da bir kişi, akrabası olan iki kardeşi silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Dede Korku Caddesi'nde iki katlı bir evin damında oturan kardeşler Kemal S ve Durmuş S ile akrabaları Hasan B arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B, iki kardeşe tabancayla ateş etti.

Yaralı kardeşler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken zanlı Hasan B, olay yerinde kaçtı.

Bu arada yaralı kişilerin yakınları olay yerinden görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.