Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi Dörtler sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısada sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfek ve tabanca kullanıldı. Serkan T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.


Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan T.'yi Seyhan Devlet Hastanesine, Özhan A.'yı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Özhan A.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Boş kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.


Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Çukurova, Dörtler, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 02:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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